Incidente in via Roma, elisoccorso per un 72enne

PIANENGO (7 agosto 2020) - Incidente stradale oggi alle 13,30 in via Roma. Si sono scontrate una Seat Ibiza vecchio modello, guidata da un 22enne, e una Fiat 500 d'epoca con al volante un 72enne. Ad avere la peggio è stato l'anziano: ha riportato un trauma cranico che ha reso necessario l'intervento dell'eliambulanza, decollata da Bergamo e atterrata in un terreno agricolo vicino al rondò della Melotta. Il 72enne è stato prima caricato sull'autolettiga che ha percorso le poche centinaia di metri sino alla rotatoria. Poi il trasferimento sull'elicottero. Ferite lievi per il 22enne. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale di Crema. Ancora in corso le verifiche sulla dinamica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO