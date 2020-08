Via Canevari, attivati 11 semafori

TRIGOLO (1 agosto 2020) - Dopo lunga attesa, da ieri a seguito delle operazioni di collaudo è stato attivato l’impianto semaforico con l’istituzione di un senso unico alternato. È in vigore 24 ore su 24, senza distinzioni tra giorno e notte. Sistema complesso quello predisposto dal Comune in via Canevari. Si compone di undici dispositivi, tra quelli principali posizionati lungo la provinciale per Fiesco e quelli minori collocati sulla soglia delle abitazioni private, per regolare la loro immissione in sicurezza sulla carreggiata. Proprio questi ultimi, oltre alla luce rossa sempre accesa, presentano delle frecce regolate da un sensore che indicano quale direzione è sgombera dal traffico e in quale invece è vietato indirizzarsi. Gli impianti sono stati installati dall’amministrazione per prevenire incidenti ed evitare situazioni d’intralcio alla circolazione veicolare; lungo la strettoia che immette sul rettilineo di uscita dal paese, verso la casa di riposo, capita spesso che i mezzi pesanti prima o dopo la curva si tocchino. E, quando succede, al di là dei danni alle carrozzerie e dei rischi che corrono i conducenti, il traffico inevitabilmente si blocca. Da qui l’esigenza di regolare a senso unico un tratto oggettivamente complicato da gestire, anche per il gran numero di vetture, moto e camion che quotidianamente lo percorre.

