Furto, capre sparite a cascina Gallotta

CASTELLEONE (29 luglio 2020) - Hanno violato l’oasi naturalistica di cascina Gallotta per entrare nel recinto delle capre e rubare due esemplari adulti. Furto odioso, perché a sparire sono state due mamme che stavano allattando i rispettivi cuccioli. I piccoli, rimasti soli e comprensibilmente smarriti, ora vengono nutriti dal personale dell’istituto Stanga che gestisce l’azienda agricola sita in territorio castelleonese ai margini della Paullese. Proprio la collocazione della struttura, piuttosto isolata e distante dai centri abitati più vicini, la espone al pericolo d’incursioni notturne. E, come dimostrato dall’utlimo raid, c’è chi non si pone scrupoli ad entrare in azione e a razziare gli animali, separandoli dalla prole. Il furto è stato denunciato ieri in tarda mattinata alla stazione dei carabinieri di Castelleone.

