Ripreso il salto dal traliccio di Emanuele?

RIPALTA CREMASCA (20 luglio 2020) - Verrà eseguita domani pomeriggio, all’istituto di medicina legale di Pisa, l’autopsia sul corpo del 31enne paracadutista della brigata Folgore, Emanuele Vetere, morto giovedì sera in seguito a un lancio di Base jumping finito tragicamente, avvenuto a Piombino, a un’ora di distanza dalla caserma Vannucci di Livorno, nella quale il militare prestava servizio. Dopo l’esame autoptico, la salma verrà rilasciata e consegnata ai familiari, che potranno portarla a San Michele, dove risiedono, e organizzare le esequie funebri.

Nel frattempo, il magistrato che ha aperto un fascicolo sull’episodio, sta attendendo i risultati degli esami sui materiali utilizzati da Emanuele per il suo salto dal traliccio di una vecchia centrale elettrica abbandonata – attualmente utilizzato come ripetitore di telefonia della Wind – e l’esito degli esami tossicologici, di rito in casi come questo. I carabinieri che sono giunti sul posto dopo il ritrovamento del corpo ormai senza vita da parte di un commilitone che si era preoccupato non vedendo Emanuele presentarsi all’appuntamento con gli amici, non hanno specificato se il parà avesse una telecamerina sul caschetto per filmare il suo salto. Una cosa che gli amanti delle sfide estreme solitamente fanno per documentare le loro imprese. E a proposito di filmati, sono stati rimossi quelli sul profilo Instagram di Emanuele, nei quali il caporale maggiore scelto annunciava la sua intenzione di compiere quel lancio che poi gli è costato la vita.

Le esequie funebri del giovane militare dovrebbero svolgersi a Palazzo Pignano, dove la famiglia aveva abitato per diversi anni. La tumulazione è prevista nel piccolo cimitero della frazione Zappello di Ripalta Cremasca.

