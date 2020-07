Niente centro estivo comunale, solo cinque iscritti

VAILATE (19 luglio 2020) - Niente centro estivo comunale quest’anno. Troppo pochi gli iscritti, solo cinque. Impossibile cominciare con un numero così basso di utenti. Riservato a bambini e ragazzi di età compresa fra i 5 ed i 13 anni, vale a dire dall’ultimo anno di scuola materna alla terza media, il centro estivo era stato affidato all’associazione sportiva “Mens sana in corpore sano”, che aveva predisposto un progetto ad hoc, nel pieno rispetto di tutte le normative atte a prevenire il contagio da Covid. Il centro estivo doveva iniziare lunedì 6 luglio per concludersi il 7 agosto. La parrocchia aveva dato la sua disponibilità a collaborare offrendo gli spazi dell’oratorio San Giovanni Bosco che avrebbero ospitato le attività dei ragazzi assieme alla scuola materna di via Kennedy. E il Comune aveva ridotto le rette settimanali da 79,90 a 50 euro. Invece, niente da fare.

