Tamponamento tra 4 veicoli, sette persone coinvolte

SONCINO (18 luglio 2020) - Rocambolesco incidente questa mattina, poco prima delle 9.30, sulla strada provinciale che da Soncino conduce al Comune di Ticengo. Sono rimasti coinvolti quattro veicoli che si sono tamponati a catena fra cui, rispettivamente, un’automobile, un furgoncino, un furgone frigorifero e un’altra auto. Percorrevano tutti la direttiva Cremasca dal borgo in direzione del municipio confinante. La dinamica è attualmente al vaglio dei carabinieri di Romanengo, che sono prontamente intervenuti sul posto, ma stando ai primi rilevamenti è emerso che all’origine del sinistro ci potrebbe essere la disattenzione del conducente del secondo veicolo incolonnato che, in corrispondenza di una vietta laterale, non avrebbe avuto il tempo materiale per frenare al fine di evitare lo scontro con il mezzo di fronte. Sarebbe quindi seguita una matrioska di tamponamenti che, complessivamente, avrebbe causato ferite lievi a sei persone. Fra queste anche un giovane 13 enne che, considerato in un primo momento in necessità di soccorso, si è poi scoperto essere illeso ed è quindi stato rimandato a casa senza ricovero ospedaliero. Sono invece stati trasportati a Crema gli altri sei contusi, con ferite di lieve entità, ma verranno probabilmente dimessi a breve. I militari ipotizzano che la causa dello scontro sia un mancato rispetto delle distanze ma è presto per tirare le somme.

