I medici di Crema contro il nuovo ospedale di Cremona

CREMA (24 giugno 2020) - Innovare, anziché edificare. In sintesi, è quanto chiedono 23 medici dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Crema, nella lettera inviata ai gruppi rappresentati in consiglio regionale e alla stessa giunta di Attilio Fontana. «Serve più territorio», l’incipit del documento, che ha come primo firmatario Attilio Galmozzi. Specialista in Oncologia in forza al Pronto soccorso cittadino e assessore comunale all’Istruzione e Lavoro, la sua voce è stata tra le prime a giungere dai padiglioni di largo Dossena, durante le settimane più buie dell’epidemia che, nella striscia di terra tra Po e Serio, ha mietuto più vittime che altrove, almeno in rapporto al numero di residenti. Nel mirino, come facilmente intuibile, c’è la proposta di realizzare un nuovo ospedale a Cremona, vale a dire l’opera da 230 milioni di euro — sempre che non sia necessaria pure la demolizione dell’attuale struttura — attorno alla quale stanno facendo quadrato le forze politiche del capoluogo provinciale. «Serve più territorio — ribadiscono di fronte al progetto Galmozzi e colleghi —: lo abbiamo vissuto drammaticamente in questi mesi di emergenza sanitaria, dove la prossimità è stata assente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO