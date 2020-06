Altri sei multati per l’abbandono dei rifiuti

SPINO D'ADDA (20 giugno 2020) - Altri sei individuati e multati (300 euro ciascuno) dalla Polizia locale per abbandono di rifiuti nel territorio comunale. «Sono tutti spinesi — spiega il vicesindaco Enzo Galbiati — quattro abitano nella zona del villaggio Europa. Li abbiamo individuati grazie alle fototrappole, che da tempo piazziamo nei luoghi dove si verificano episodi di maleducazione o atti di vandalismo». Come già nel recente passato, delle indagini si sono occupati gli agenti della Polizia locale. Il comandante Gaetano Papagni ha poi rintracciato i responsabili ed è scattata la sanzione. Si allunga così il numero dei destinatari delle contravvenzioni negli ultimi mesi: ormai sono oltre una dozzina. Il sistema di controllo da remoto funziona, ma in Comune non nascondono il grande scoramento per il continuo susseguirsi di abbandoni, una vera e propria piaga che colpisce Spino, purtroppo condivisa con molti altri paesi del Cremasco.

