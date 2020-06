Slittano le nuove assunzioni, ok a 29 promozioni

CREMA (5 giugno 2020) - Uno stop obbligato al piano di nuove assunzioni in Comune, che prevedeva di inserire 21 persone entro l’anno, andando così a rimpolpare la pianta organica di 169 dipendenti. Lo ha annunciato il sindaco Stefania Bonaldi nel consiglio comunale di giovedì sera, rispondendo a un’articolata interrogazione del consigliere di minoranza di Forza Italia Simone Beretta. Quest’ultimo chiedeva lumi sulla gestione del personale nell’ultimo anno. Beretta nel suo scritto – depositato l’anno scorso – aveva sottolineato come «non sia più concesso essere carenti nella definizione di una strategia che rimoduli la pianta organica in essere». Il sindaco ha risposto: «In occasione della presentazione, discussione ed approvazione del bilancio previsionale ci si era ampiamente confrontati sull’ambizioso piano di assunzioni predisposto dalla giunta destinato ad arricchire di nuove professionalità il Comune. Il Covid 19, che ha sconvolto anche l’attività amministrativa, costringe purtroppo, nel corrente anno, a rivedere tempi ed entità delle assunzioni programmate. Resta la volontà di questa amministrazione di promuovere un forte investimento sull’acquisizione di nuove risorse umane».

