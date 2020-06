Ponte del 2 giugno di controlli: sei verbali e una denuncia

CREMA (4 giugno 2020) - Sette contravvenzioni e una denuncia a piede libero. Il giro di vite sulla movida era stato annunciato e i propositi si sono concretizzati nei verbali, compilati da agenti e militari in divisa. In un caso, a far scattare la sanzione nei confronti di un barista sono stati i ben nove avventori, assiepati al bancone di un locale nel cuore della Crema antica. Ma nel lungo fine settimana della Festa della Repubblica, a fare le spese dell’intensificazione dei controlli sono stati in parecchi: cinque giovani e due gestori. In particolare, per uno degli esercenti è scattata la segnalazione alla magistratura. E nello specifico, per aver servito alcolici a una minorenne (una 16enne).

