Orzinuovi, strada tappezzata di puntine: trappola per ciclisti

ORZINUOVI (1 giugno 2020) - Un potenziale pericolo per ciclisti, passeggiatori, jogger, bambini e anche per gli animali: durante una scampagnata in località cascine Malpaga, nella periferia campestre orceana, un gruppo di residenti si è imbattuto in una strada letteralmente disseminata di puntine da disegno. Disposte non certo casualmente ma anzi in punti strategici, erano probabilmente vere e proprie trappole per ciclisti. Gli orceani le hanno raccolte una a una per evitare incidenti. Plauso sui social, della vicenda sono stati informati anche gli agenti della polizia locale che faranno luce sull’accaduto. Purtroppo non si tratta di un caso isolato: simili percorsi a ostacoli sono già comparsi diverse volte anche nel Parco dell’Oglio al confine con Soncino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO