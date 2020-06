A Santa Maria in Bressanoro bivacco, rifiuti e inciviltà

CASTELLEONE (1 giugno 2020) - Uno dei gioielli del borgo deturpato dall’inciviltà. Nella notte tra sabato e ieri, Santa Maria in Bressanoro è stata teatro dei bivacchi notturni di una compagnia di ragazzi. I giovani hanno mangiato, bevuto, fumato (sigarette e non solo) e i resti della serata sono rimasti in gran parte sul sagrato della pieve quattrocentesca. E' vero che i cestini presenti in zona traboccavano già di rifiuti, ma bastava semplicemente raccogliere i propri scarti (bottiglie, tovaglioli di carta, confezioni di plastica, mozziconi) e caricarli in auto o chiuderli in una borsina e portarli a casa. Il parroco don Giambattista Piacentini, scocciato per l'ennesima scorribanda notturna, ha ribadito ai propri collaboratori l'esigenza di posizionare una telecamera per videosorvegliare l’intera area. Ancora più pesanti, poi, le dichiarazioni del sindaco Pietro Fiori: «Tolleranza zero. Già da questa settimana entrerà in vigore il piano estivo di vigilanza serale della nostra polizia locale coordinato anche con i carabinieri».

