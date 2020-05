Soncino, «Meno tasse alla nostra gente»

SONCINO (30 maggio 2020) - Aiuti alle imprese, ai commercianti e agli ambulanti: via agli sgravi da 200mila euro promessi dal Comune che adesso apre alle richieste di tutte le attività soncinesi. Da oggi è possibile compilare il modulo per ottenere il taglio della tassa sui rifiuti e un bonus oltre a non pagare il plateatico comodamente dall’ufficio: basta infatti andare sul sito del municipio e cliccare sul link dalla homepage. «Negozianti e ristoratori hanno già ricevuto copia cartacea – spiega il sindaco Gabriele Gallina – mentre agli ambulanti verrà distribuita martedì, nel corso del prossimo mercato settimanale. Chiunque può comunque accedere al portale del Comune e scaricare i moduli in qualsiasi momento».

Dopo le parole, i fatti. La promessa di agevolazioni del valore di 200mila euro per dare respiro a tutte le attività commerciali della cittadina murata che hanno subito un colpo quasi letale a causa del lockdown arriva a compimento con l’apertura delle richieste.

