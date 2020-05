Parchi di Crema: tutti aperti e in tre si gioca

CREMA (27 maggio 2020) - Scatta la fase due anche per i parchi cittadini. Dopo la prima timida riapertura di inizio mese, da oggi tutte le zone verdi risultano accessibili. Inoltre, il Comune ha previsto che i bambini possano tornare a utilizzare i giochi e le attrazioni (ad esempio i tappeti elastici a Campo di Marte), ma solo dove c’è una gestione affidata a privati o cooperative. Oltre a Campo di Marte, dunque, questa disposizione riguarda il parco Bonaldi e l’area verde di via Desti. Non vale per i giardini di via Braguti, anch’essi recintati e aperti già venti giorni fa, ma solo sorvegliati dagli Alpini, tramite i loro volontari. Questa scelta è basata sul fatto che i gestori dei servizi dei primi tre parchi (compresi i bar ristoro) possono intervenire per pulire e sanificare i giochi, mentre gli Alpini cremaschi non hanno un contratto in essere con il Comune, ma si limitano a tenere d’occhio che in via Braguti non ci siano assembramenti. La possibilità di tornare a divertirsi su altalene, dondoli e altre attrazioni era sicuramente attesa da centinaia di piccoli cremaschi. Uno sfogo in più anche per molte famiglie. Nei primi venti giorni dalla fine del lockdown, infatti, nelle sole quattro aree cittadine recintate fruibili al pubblico non si potevano utilizzare i giochi. Non cambia, invece, l’orario di apertura, che sarà sempre dalle 10 alle 20.

