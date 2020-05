La Brigata «Henry Reeve» lascia Crema, dal sindaco l'ambasciatore cubano

CREMA (21 maggio 2020) - Oggi pomeriggio il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, insieme all’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti, ha accolto in sala dei Ricevimenti l’ambasciatore di Cuba, Josè Carlos Rodriguez, per parlare della brigata medica «Henry Reeve», che da domani può essere considerata sciolta dai compiti presso l'ospedale da campo allestito in città. Sabato alle 11 in piazza Duomo si terrà il momento di saluto ufficiale alla brigata medica: non è prevista la presenza del pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO