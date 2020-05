Schianto all'incrocio, due persone in ospedale con ferite serie

CASTELLEONE (21 maggio 2020) - Schianto da brividi alle 12.30 lungo la Paullese, all'incrocio tra Castelleone e la provinciale per Montodine. Coinvolti tre mezzi: un autoarticolato, una Passat e una Panda di Poste Italiane. In ospedale con ferite serie ma apparentemente non gravi i conducenti delle due vetture, illeso il camionista. Chiusa l'ex statale, traffico deviato e lunghe code. Sul posto due ambulanze, auto medica, carabinieri di Castelleone e vigili del fuoco di Crema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO