Trova portafogli con trecento euro, portato dai vigili e restituito

CASTELLEONE (15 maggio 2020) - Non è la prima volta che i cittadini del borgo danno prova di onestà, e il gesto compiuto ieri mattina da un 60enne castelleonese dimostra che nemmeno i tempi difficili vissuti in quest’ultimo periodo sono riusciti a soffocare il senso civico dei cittadini. Camminando in via San Giovanni Bosco, dalle parti del Brico, l’uomo ha notato un portafogli per terra e l’ha recuperato. Dentro erano custoditi oltre trecento euro in contanti e tutti i documenti (carta d’identità, tessera regionale, bancomat) del proprietario. Senza esitare, il castelleonese si è diretto in via Garibaldi al comando di polizia locale e ha consegnato sia il borsello che tutto il contenuto. A quel punto i vigili hanno rintracciato la persona riconducibile ai documenti trovati, un 48enne di San Bassano.

