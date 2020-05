Carpe in agonia salvate da due bambini

CASTELLEONE (12 maggio 2020) - Un salvataggio in piena regola, con due baby pescatori che, aiutati dai loro papà, hanno aiutato delle carpe a liberarsi da un fosso destinato ad asciugarsi a breve. Domenica mattina, in aperta campagna (zona via Lamme), una bimba e un bimbo, Eva Maria Bianchi ed Elia Cazzoni, hanno notato all’interno di un corso d'acqua, solitamente asciutto, alcuni pesci in evidente difficoltà. In un primo momento hanno aspettato a intervenire, confidando che gli animali potessero liberarsi da soli. Tuttavia, nel corso della giornata i loro genitori hanno sempre tenuto monitorata la situazione all’interno del canale e qualche ora più tardi, dopo essere tornati e aver realizzato che molte carpe ormai erano in trappola, sono entrati in azione, organizzando prima un non semplice intervento di recupero e poi il rilascio in acque sicure.

