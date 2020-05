Turismo post crisi, la Pro loco prova il rilancio

SONCINO (10 maggio 2020) - Dopo due mesi nell’abisso la Pro loco guarda avanti e forte di un rinnovo di gestione dell’intera piazza turistica del borgo, ormai quasi certo, per il prossimo anno è pronta a mettere in campo servizi rinnovati e moderni per riempire di nuovo le strade soncinesi di visitatori da tutta Italia. Un dipendente, sette volontari, e cinque collaboratori si occuperanno di gestire l'InfoPoint Regionale di largo Cattaneo dove, da adesso, non si parla più solo inglese ma anche francese e spagnolo. Tra le tante altre novità anche i totem touch screen, cartine del paese, poster, dépliant, percorsi guidati e molto altro.

