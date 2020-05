Nuova ambulanza grazie a «Uniti per la provincia di Cremona»

CREMA (1 maggio 2020) - Una nuova ambulanza per gli interventi d'emergenza. È la donazione dell'associazione «Uniti per la provincia di Cremona» in favore del comitato di Crema della Croce Rossa. «Siamo felicissimi di accogliere nel nostro parco mezzi la nuova ambulanza - spiegano responsabili, soccorritori e volontari della Cri - grazie a questo gesto generoso potremo continuare nella nostra opera: portare aiuto ovunque e per chiunque».

