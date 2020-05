Bloccate in Botswana, l'appello di Sofia: «Riportateci a casa»

CREMA (1 maggio 2020) - Sofia Ogliari, 26enne cremasca, è bloccata in Botswana, dove si trova da alcuni mesi per un'esperienza di volontariato, a causa dell'emergenza Coronavirus. Con la presidente dell'associazione Mosaico Euroafricano attende di poter rientrare in Italia. Il rientro era previsto nei giorni scorsi, prima della fine di aprile. Ma le condizioni non lo hanno permesso: un volo a prezzi proibitivi e non sostenibili oppure un altro fino all'Olanda, senza poi collegamento con l'Italia. Sofia ha diffuso un video in cui racconta la vicenda (e l'arrivo anche in Botswana del virus, con pericoli per la salute) e fa appello alla Farnesina e al ministro Luigi Di Maio.

[GUARDA IL VIDEO]

