«Qui è terra di nessuno», a Crema bivacchi in centro

CREMA (28 aprile 2020) - Bivacchi fuori controllo con una decina di persone – sovente le facce sono sempre quelle – che stazionano a lungo e senza dispositivi di protezione sulle panchine di viale Repubblica, di fronte all’area commerciale che comprende un supermercato e altri negozi. Residenti e non solo tornano a lamentarsi, come già avvenuto un mese fa, per i mancati controlli da parte della polizia locale e delle altre forze dell’ordine.

«Queste persone – sostengono i clienti dei punti vendita, ma anche i commercianti e chi vive nelle palazzine a ridosso della zona – non indossano mascherine e guanti monouso e se ne fregano dei divieti che impongono di non radunarsi in gruppi. In più sono spesso alterati dall’alcool o da chissà cos’altro».

Con l’emergenza Coronavirus, si è acuito l’atavico problema dei perdigiorno in viale Repubblica. Vuoi per la poca gente in giro – la strada a ridosso di porta Ombriano, solitamente frequentata e trafficata, è sovente semi deserta – vuoi per le nuove regole imposte da governo, Regione e Comune. Il fatto che alcuni non rispettino le disposizioni anti contagio balza agli occhi. Oltre allo stazionamento per ore, vengono abbandonati i rifiuti, ma questo già accadeva anche prima della pandemia.

