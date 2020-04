Coronavirus, i cubani pronti alla fase due

CREMA (24 aprile 2020) - Con l’emergenza che va ad esaurirsi e sempre più posti letto liberi in ospedale – compreso quello da campo, dove loro lavorano da un mese – la Brigata di medici e infermieri cubani è pronta alla fase due della lotta al Covid 19. I 53 specialisti si sono detti disponibili per visite a domicilio a pazienti in quarantena e per affiancare colleghi di case di riposo e altre strutture socio sanitarie del territorio. Se n’è parlato l’altro pomeriggio in un incontro nella sala dei Ricevimenti del Comune, tra il sindaco Stefania Bonaldi, l’assessore al Bilancio Cinzia Fontana, quello al Commercio e Ambiente Matteo Gramignoli e i vertici della ‘Henry Reeve’: il ministro consigliere Jorge Luis Alfonzo Ramos e il segretario degli affari consolari, Féliz Lorenzo Gonzalez. Con loro il capo delegazione dei sanitari Carlos Ricardo Pérez Diaz. La riunione è stata l’occasione per tracciare un bilancio del primo mese cremasco della Brigata.

Ieri, nel frattempo, il generale Giovanni Di Blasi, comandante del comando dei supporti logistici dell’Esercito italiano e responsabile degli ospedali da campo di Piacenza e di Crema, è stato in visita in città. Ha incontrato il sindaco proprio alla struttura sanitaria provvisoria, allestita nel parcheggio davanti all’ingresso carraio del pronto soccorso.

