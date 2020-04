Coronavirus, l’esercito russo sanifica le Rsa

ORZINUOVI (24 aprile 2020) - Solidarietà ed efficienza, sono queste le parole chiave dell’operazione condotta congiuntamente da due eserciti distinti sul piano della geopolitica ma fratelli nel momento del bisogno: i militari italiani e russi hanno infatti unito le forze per regalare ai nonni della Capitale della Bassa un ambiente più sicuro. Sanificate in poche ore tutte le case di riposo delle Fondazioni Riunite, l’ente che serve praticamente tutta la Bassa Bresciana. Il sindaco di Orzinuovi Gianpietro Maffoni ringrazia: «Un bel gesto nei confronti di una comunità, la nostra, fra le più colpite».

L’Esercito Italiano in collaborazione con l’Esercito della Federazione Russa ha completato nel corso di una sola mattinata la sanificazione delle tre case di riposo che fanno parte della Fondazioni Riunite. L’operazione, partita da Bergamo città nelle scorse settimane e poi estesa di volta in volta ai Comuni periferici, ha raggiunto la Capitale della Bassa come primo obiettivo nella provincia bresciana perché, spiega il sindaco Maffoni, «la nostra è stata una delle comunità più colpite dal virus». Il team di medici e soldati anche a Barbariga e Orzivecchi.

