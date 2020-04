Coronavirus, «Contributo negato a un malato di tumore»

CREMA (22 aprile 2020) - «Il bonus governativo da 600 euro è stato negato a un piccolo imprenditore residente in città, malato di tumore, perché già gode di un sussidio di invalidità di 500 euro. Il Governo, incapace anche di scrivere un decreto, si dia una mossa e corregga una volta per tutte queste discriminazioni gravissime e grottesche». A raccontare il fatto e a sollevare la protesta è stato Massimiliano Salini, ex presidente della Provincia di Cremona e attualmente deputato al parlamento europeo nel gruppo del Partito Popolare, intervenuto a Stasera Italia, il talk show su politica e attualità in onda su Rete 4 e condotta Barbara Palombelli. «Sto parlando di un giovane – ha spiegato Salini – che qualche anno fa ha aperto un’attività piccola ma molto bella: vende panini in centro città. Ha fatto la richiesta come tante partite Iva dei 600 euro, ma non glieli hanno dati perché ha già quel piccolo aiuto per la sua malattia. Questa è l’Italia, che ha costruito ancora una volta la sua risposta decidendo che le imprese sono un’interferenza negativa con la vita dello Stato».

