Gli Unghioni sulla strada verso casa: «Salvataggio concluso»

SONCINO (22 aprile 2020) - Primo step concluso, ora mancano solo gli ultimi ritocchi e poi le meraviglie di Santa Maria Delle Grazie, gli Unghioni dei Campi, potranno finalmente tornare a casa. Buone notizie dalla presidente di Argo, Marinella Pedrini: «Abbiamo raggiunto la cifra che avevamo fissato per la raccolta fondi – spiega la numero uno dell’associazione promotrice –. Nei prossimi giorni è previsto un contatto con la Soprintendenza per valutare le prossime mosse. In ogni caso siamo già nella fase finale, dopo tre anni di impegno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO