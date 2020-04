Coronavirus, le multe di Crema con l’Iban sbagliato

CREMA (19 aprile 2020) - La sanzione ammonta a 400 euro (280, se pagata entro 30 giorni): è quella prevista dal decreto regionale del 6 aprile per chi si allontana di oltre 200 metri dalla propria abitazione. Ad essere sbagliato è il codice Iban per il versamento, riportato su tutti i verbali comminati sino ad oggi dalla polizia locale di Crema: contiene un 1 al posto di una I. Di conseguenza, è impossibile pagare la multa tramite bonifico. Dall’entrata in vigore del decreto, i vigili hanno sanzionato 37 persone. Nessuno di loro aveva ancora sollevato il problema: è stata Gemma Maglio, mamma di Gabriele Piazzoni, segretario nazionale dell’Arcigay, a evidenziare l’errore. La signora vive in via Teresine, gli agenti l’avevano sanzionata in via Diaz: era a spasso con il cane e indossava la mascherina. «Ma secondo i loro calcoli ero a 700 metri da casa» ha raccontato. Dura lex sed lex, dunque le è stato consegnato il verbale da 400 euro.

Per chi volesse verificare, l’Iban sbagliato era il seguente: IT21 1 03069 e poi il resto delle cifre. Quello corretto comincia invece con IT21 I 03069.

