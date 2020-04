Sicurezza e velocità, gli speed check arrivano in centro

CASTELLEONE (16 aprile 2020) - Visti i riscontri confortanti ottenuti nelle frazioni, gli speed check approderanno anche in città. Verranno posizionati all’interno del centro abitato, in tre punti ben distinti, tutti interessati dal problema dell’alta velocità. Il via libera è arrivato dalla Commissione viabilità, composta da esponenti di tutte le forze politiche locali, tecnici e cittadini. I dispositivi sono già stati ordinati e a breve dovrebbero essere disponibili. Per il loro posizionamento invece bisognerà attendere: attivarli in questo periodo, con traffico pressoché nullo e poca gente in giro, non avrebbe senso.

Già individuate, comunque, le strade da mettere in sicurezza mediante la collocazione delle colonnine arancioni. Si tratta di viale Santuario, via Dosso e via Bressanoro.

