Coronavirus, Soncino: sigillati 4 cimiteri, delega ai fioristi

SONCINO (9 aprile 2020) - Cimiteri chiusi, ma non per tutti. Con un’ordinanza speciale il sindaco del borgo Gabriele Gallina ha stabilito che in occasione della Pasqua i fioristi del paese potranno entrare nel camposanto e depositare corone o composizioni floreali sulle tombe dei parenti di chi ne ha fatto richiesta. «E’ per consentire a tutti i cittadini che lo desiderano di poter onorare i propri defunti – ha spiegato il primo cittadino –. Resta inteso che l’accesso continuerà a non essere consentito ai cittadini e che gli ordini potranno essere fatti solo al telefono o per mail». Un gesto di sensibilità e umanità, pur senza uscire dal seminato di norme molto restrittive

