Coronavirus, in quarantena esce a far spesa con la compagna: denunciato

QUINTANO (8 aprile 2020) - Esce di casa con la compagna nonostante sia sottoposto al regime di quarantena fiduciaria. Un 66enneè stato denunciato per falsa attestazione e per delitto colposo contro la salute pubblica; entrambi sono stati sanzionati per aver violato le disposizioni contenute del Dpcm del 25 marzo per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Un 66enne era stato fermato il 4 aprile al limite del territorio del comune di Quintano, mentre si trovava in auto con la compagna, dai carabinieri di Vailate. L'uomo ha raccontato che si stava recando insieme alla donna a far spesa a Crema , affermando di non essere positivo al Covid-19.

I militari, durante i successivi accertamenti, hanno riscontrato la presenza del nominativo del 66enne all’interno delle liste comunali dei soggetti sottoposti a quarantena fiduciaria, non ancora terminata, in quanto l’uomo non risulta tutt'ora essere stato sottoposto al tampone di controllo per verificare la negatività al virus.

