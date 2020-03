Torre cilindrica, «La crepa è sotto controllo»

SONCINO (27 marzo 2020) - Le crepe ci sono ma non preoccupano più come prima. Buone notizie per quanto riguarda la torre cilindrica della rocca, osservata speciale degli studiosi locali e dell’Università di Brescia per via della grande spaccatura che la sta lentamente aprendo in due. A tre anni dall’installazione degli strumenti di monitoraggio si possono tirare le prime somme: «Da quel che sappiamo – spiega l’ingegnere Mauro Belviolandi, presidente degli Amici della Rocca – la fessurazione procede ma molto lentamente. Ora non c’è da preoccuparsi ma sarà necessario continuare a monitorare e prendere delle decisioni sul da farsi. Quindi adesso continua lo studio, poi summit con gli esperti per pianificare eventuali interventi». In campo, oltre ai volontari c’è il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Architettura e Matematica di Brescia e il Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO