Ponte di via Cadorna: auto ogni 15 metri, il divieto impossibile

CREMA (23 marzo 2020) - Un obbligo che sarà quasi impossibile far rispettare, nonostante sia tra quelli inseriti dagli ingegneri – e nella conseguente ordinanza comunale – per assicurare la tenuta del ponte sul fiume Serio di via Cadorna: la distanza di 15 metri tra un veicolo e l’altro in transito sul manufatto. La disposizione entrerà in vigore quando verrà riaperta la corsia di marcia che dal piazzale delle Rimembranze porta in via Cremona e nei quartieri di San Bernardino e Castelnuovo (dal 20 gennaio il ponte si può percorrere solo nel senso opposto). Manca una data e i tempi non si annunciano brevi. Lo stesso assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità Fabio Bergamaschi ammette che il rispetto della distanza dipenderà soprattutto dai singoli automobilisti. «Posizioneremo la segnaletica verticale per evidenziare l’obbligo di mantenere i 15 metri, ma al momento non c’è in vista un’altra soluzione che garantisca il transito così cadenzato dei veicoli».

