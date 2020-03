Coronavirus, la gioia e la paura di un figlio in questo momento

CREMA (15 marzo 2020) - In questi giorni di fermo totale di tutte le attività sportive, oltre che ovviamente di ansia e di limitazioni per la situazione Coronavirus, c’è chi invece per fortuna ha decisamente un motivo per sorridere. Difficile dire come l’esperienza più emozionante di sempre si mischi alla paura. Parliamo del coach della Parking Graf Crema Giuliano Stibiel e della sua vice, nonché compagna, Giulia Gatti, ex playmaker della Nazionale Italiana, che lo scorso 4 marzo ha dato alla luce il piccolo Mattia, primogenito della coppia. Mamma e bambino stanno bene e assieme a papà Giuliano vivono questa quarantena particolare nella loro casa di Albino, paese d’origine di Giulia, dove ha mosso i primi passi da giocatrice ormai 20 anni fa, dopo una gravidanza passata quasi interamente in palestra a guidare le giocatrici biancoblù.

«Stiamo tutti benissimo per fortuna - racconta Stibiel - purtroppo per via della situazione che tutti conosciamo Mattia non lo ha potuto vedere dal vivo ancora nessuno, nonni e zii compresi. Nemmeno le zie acquisite (le nostre giocatrici...) le quali quotidianamente ci chiedono come sta il loro ‘Stibiel preferito’».

