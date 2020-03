Coronavirus, Pandino piange la fondatrice dei Lions

PANDINO (15 marzo 2020) - Lutto nel mondo cremasco dell’associazionismo e dei club di servizio: è scomparsa Maria Rosa Ghetti Stellardi, 82enne segretaria del Lions club Pandino Il Castello, di cui era stata tra i fondatori, insieme al marito Enrico Stellardi. Ricoverata in ospedale nei giorni scorsi, le sue condizioni si sono aggravate in poche ore a causa del Coronavirus. Inutili i tentativi dei medici di tenerla in vita: il decesso è avvenuto venerdì. Ieri mattina l’ultimo saluto in forma privata e senza il funerale, come previsto dai decreti della Presidenza del consiglio dei ministri, emanati nei giorni scorsi per contenere il contagio. Il marito, la figlia Raffaella, attuale presidente del club, il genero Gianni, il nipote Matteo e pochi altri congiunti hanno preso parte alla benedizione che si è tenuta alle 11,30 al cimitero comunale, dove Maria Rosa è stata sepolta.

