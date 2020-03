Torre dei Cani, sbloccato il cantiere. Riapertura più vicina

SONCINO (4 marzo 2020) - Il via libera è arrivato già in via ufficiosa, lo sblocco burocratico nero su bianco è atteso a giorni ma finalmente si può considerare chiusa la lunga epopea del cantiere sul Torrione dei Cani, struttura difensiva medievale della cinta muraria soncinese che da circa due anni è recintata e spezza in due la strada dei Bastioni Baradello. Il videsindaco Fabio Fabemoli è fiducioso: «Ci hanno confermato verbalmente l’ok a ripartire ma attendiamo di vedere cosa scrive la Soprintendenza. Tra appalto e lavori poi si potrebbe concludere tutto in quattro o cinque mesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO