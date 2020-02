Coronavirus: fine quarantena per l'Amatori Sabbioni

CREMA (29 febbraio 2020) - Hanno concluso la quarantena e possono riprendere la vita normale giocatori, tecnici e dirigenti della squadra di calcio cremasca Amatori Sabbioni, che in una partita del campionato Csi il 15 febbraio ha affrontato il Picchio Somaglia, in cui milita un 38enne di Codogno positivo al Coronavirus, il cosiddetto 'paziente 1' del focolaio lodigiano. Lo ha annunciato su Facebook il vicesindaco di Crema, Michele Gennuso, spiegando che «stanno tutti bene e non hanno avuto nessun sintomo nei 14 giorni dall’avvenuto contatto». Così hanno ricevuto «da ATS la disposizione a riprendere le loro normali relazioni e attività», ha spiegato Gennuso, ringraziandoli «a nome di tutti per questa grande prova di pazienza e di responsabilità» e inviando loro «un grande in bocca a lupo per il vostro campionato... quando riprenderà!».

