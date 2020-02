Coronavirus, primo caso a Spino d'Adda

SPINO D'ADDA (27 febbraio 2020) - Accertato un caso di Coronavirus a Spino d'Adda: "Invito tutti ad evitare inutili, inopportuni e ingiustificati allarmismi e a seguire attentamente le semplici regole di comportamento, ampiamente diffuse nei giorni scorsi e comunque consultabili all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e sui vari siti istituzionali - chiarisce in un comunicato il sindaco Luigi Poli -. Fino a nuova comunicazione, per tutto il territorio comunale non cambiano le indicazioni pubblicate il martedì 25. Confido nella ragionevolezza e nella collaborazione di tutti".

