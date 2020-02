Pignoli e Cavalli di nuovo star al Carnevale di Venezia

SONCINO (26 febbraio 2020) - Dagli dei nordici ai signori dei mari per arrivare agli esploratori dei cieli ma il risultato, tutto sommato, è sempre lo stesso: folla in visibilio e migliaia di fan che li acclamano a Venezia. Anche quest’anno il re e la regina soncinesi dei costumi, Nicola Pignoli e Ilaria Cavalli, hanno vinto un premio al Carnevale più famoso d’Europa per la loro arte vivente. Non hanno centrato il primo posto nella finalissima ma si accontentano: «Ci hanno detto davanti a tutti che non possiamo vincere ogni anno, bisogna lasciar spazio anche agli altri. Ok, l’importante è far divertire la gente».

