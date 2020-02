Controlli, raffica di sanzioni ai mezzi non revisionati

CASTELLEONE (26 febbraio 2020) - Ventiquattro multe alle auto con revisione scaduta e un sequestro per assenza di assicurazione. Questo il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia locale di Castelleone in prossimità dei varchi elettronici. A prima vista possono sembrare numeri esigui ma in realtà non lo sono, soprattutto se si considera che i dati sono il frutto di soli (si fa per dire) 33 controlli, della durata complessiva di quaranta ore, eseguiti dall’inizio dell’anno. Di fatto, facendo una media veloce, ogni settanta minuti di monitoraggio sulle strade castelleonesi transita un’auto irregolare.

