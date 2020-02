Tentata rapina, arrestati due minorenni

CREMA (20 febbraio 2020) - Nella tarda mattinata del 13 febbraio un operaio italiano di 33 anni ha contattato il 112, comunicando che, poco prima, in via IV Novembre a Crema, era stato oggetto di una tentata rapina impropria aggravata dall’uso delle armi, avvenuta ad opera di un gruppo di giovani i quali, dopo aver tentato di portargli via lo scooter parcheggiato, per assicurarsi la fuga una volta scoperti, lo hanno minacciato con un coltello serramanico di grosse dimensioni ed un tirapugni in metallo. Più precisamente il giovane ha riferito che solo due di questo gruppo di giovani, inizialmente formato da quattro ragazzi, si erano resi responsabili dell'accaduto. Immediatamente sono state allertate le pattuglie comprese quelle del Nucleo Operativo di Crema, in servizio con abiti civili e auto di copertura, che nel giro di pochi minuti sono giunte nella zona segnalata per eseguire le ricerche.

I militari hanno notato subito la presenza di un gruppetto di quattro giovani, corrispondenti alla descrizione fornita dalla vittima della tentata rapina, fermi vicino ad una panchina. Per evitare la possibile fuga dei ragazzi si è avvicinato dapprima il personale in abiti borghesi e pochi secondi dopo la pattuglia in divisa. I quattro, tutti minorenni, sono stati identificati. Ritenendo che gli stessi potessero essere in possesso di coltelli, armi di altro genere e oggetti atti all’offesa i Carabinieri hanno perquisito il posto. La perquisizione personale ha poi consentito il rinvenimento di un coltello a serramanico e di un tirapugni in metallo. Inoltre, al momento del controllo, uno dei giovani teneva nel palmo della mano una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Tutti i fermati sono stati quindi accompagnati presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri di Crema.

Il 33enne ha riconosciuto tra i ragazzi fermati i due soggetti che avevano tentato di rubargli il ciclomotore e lo avevano minacciato: un italiano minorenne e un domenicano minorenne, entrambi residenti nel cremasco, sono stati dichiarati in stato di arresto per tentata rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Il Tribunale di Brescia successivamente ha convalidato l’arresto ed applicato per entrambi la misura cautelare della collocazione presso una comunità per minori di Brescia.

