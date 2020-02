Piscina Bellini, manutenzione straordinaria per la vasca A

CREMA (15 febbraio 2020) - Sport Management, l'azienda che ha in gestione l’impianto natatorio Bellini, provvederà - da lunedì 17 febbraio - ai lavori di sostituzione dei serramenti del piano vasca A (comprendente la vasca da 25 metri e la vasca didattica). La manutenzione straordinaria si rende obbligatoria, in quanto adempimento contrattuale. L’intervento avrà come fine la messa in sicurezza dei serramenti del piano vasca, oltre a garantire a tutti i clienti, al termine della lavorazione, standard qualitativi e di confort ambientali d’eccellenza.

Per tutte le attività verrà pertanto utilizzata la vasca B con orari modificati (seguono dettagli) e spazi ridotti. Questo per garantire il regolare svolgimento dei corsi di nuoto e aquafitness, le attività agonistiche e gli spazi in concessione alle società autoctone. Per ovviare a eventuali disagi la società Sport Management garantirà il prolungamento di due settimane di tutti gli abbonamenti attualmente attivi per il nuoto libero. Pertanto in virtù di questi lavori di natura straordinaria la piscina di Crema osserverà, durante il periodo di chiusura (stimato in circa 2 settimane), i seguenti orari:

NUOTO LIBERO

Lunedì: dalle 6.45 alle 16.45 e dalle 19.45 alle 20.45 (l’orario di chiusura al nuoto libero coinciderebbe con le 20.30, ma per garantire un’ora piena di utilizzo della vasca la stessa sarà chiusa al pubblico 15’ dopo);

Martedì: dalle 06.45 alle 16.45 e dalle 19.00 alle 20.30;

Mercoledì: dalle 06.45 alle 16.45 e dalle 19.30 alle 20.30;

Giovedì: dalle 06.45 alle 16.45 e dalle 19.00 alle 20.30;

Venerdì: dalle 06.45 alle 16.45 e dalle 19.30 alle 20.30;

Sabato: dalle 07.45 alle 18.00 ORARIO REGOLARE;

Domenica: dalle 08.00 alle 13 ORARIO REGOLARE.

Le lavorazioni avranno una durata stimata di tre settimane (fine lavori prevista per il 10 marzo 2020). A lavorazioni ultimate sarà comunicato sul sito internet ufficiale www.sportmanagement.it e sulla pagina Facebook della piscina di Crema www.facebook.com/piscinacrema il ripristino degli orari e degli spazi acqua abituali.

