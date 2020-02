Rituali d’amore per riconquistarlo: inutili e «salati»

CREMONA (5 febbraio 2020) - Dal 1998 e per 12 anni sono stati amanti. Lui il capo, lei la segretaria così innamorata che per riconquistarlo si è cacciata in seri guai, mettendosi nelle mani di Maga Valery, milanese di 79 anni. E mettendole in mano, in tre anni, ben 600 mila euro. Soldi spesi un po’ per i riti magici come i limoni pagati 500 euro l’uno, le candele a forma fallica, 3 mila euro al pezzo. Altri 500 mila euro, l’innamorata li ha dati alla maga, in parte dilapidando il suo patrimonio e quello dei suoi genitori, in parte — 350 mila euro — svuotando il conto corrente dell’azienda per la quale ha lavorato fino al dicembre del 2013, quando il dramma è emerso. «Il mio rammarico è che non ho mai capito, non ho avuto contezza». In aula c’è l’ex amante della segretaria che come ha accertato lo psichiatra che l’ha curata, in quegli anni era piombata in una depressione «arrivata al confine finale» ed era malata di «disturbo dipendente della personalità».

