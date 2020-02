Cantieri per la rotonda nell'area commerciale

SONCINO (1 febbraio 2020) - I britannici la chiamano «win-win situation», cioè un’occasione in cui vincono tutti. E’ il caso della nuova rotonda, che sarà costruita a partire da lunedì, in via Pistoia: i residenti beneficeranno di un traffico più regolato e meno frenetico, i pedoni attraverseranno il pericoloso incrocio con via Bergamo in modo più sicuro e il Comune non spenderà un centesimo. Ad assumersi la spesa sarà infatti la ditta che sta costruendo la nuova area commerciale che ospiterà un supermercato Italmark. Il municipio, con una convenzione, ha accettato in cambio di occuparsi dell’esproprio di una porzione di terreno agricolo e ha ceduto un pezzo di via Nobilini.

