Due youtuber 90enni portano il dialetto soncinese sul web

SONCINO (29 gennaio 2020) - «Per parlare il soncinese di una volta servirebbe un vocabolario». Frase comune in paese. Ed ecco che gli youtuber 90enni Bibe Reali e Maria Somenzi, con l’aiuto degli Amici della Rocca di Mauro Belviolandi, non se lo sono fatti ripetere due volte: dal prossimo mese sarà disponibile online una vera e propria enciclopedia della vecchia lingua vernacolare del borgo murato. Il tutto, ovviamente, gratis per qualsiasi internauta. L’ultimo ambizioso progetto degli amici castellani si chiama Lessico Multimediale Soncinese e nasce dalla sapienza dei nonni del paese coniugata con la voglia di divulgazione dei volontari. Sarà una risorsa online, a portata di click per tutti.

