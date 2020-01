Disastro ferroviario, sindaci riuniti per ricordare le vittime

CREMA (23 gennaio 2020) - Sindaci del territorio, altri amministratori pubblici, pendolari e cittadini: sabato si ritroveranno in tanti a Capralba, appuntamento alle 9,15 in stazione, per il secondo anniversario della tragedia di Pioltello. Giuseppina Alessandra Pirri, trentanovenne impiegata originaria di Cernusco sul Naviglio, si era trasferita a vivere in paese da qualche anno: fu lei una delle tre vittime del disastro ferroviario. Alle 9,40, al termine della prima parte della cerimonia, i partecipanti saliranno sul treno con destinazione Caravaggio, dove vivevano le altre due donne morte a causa del deragliamento del treno 10452, avvenuto poco dopo la stazione di Pioltello: la 51enne Pierangela Tadini e Ida Maddalena Milanesi, di 61 anni. Nella cittadina della Bassa bergamasca è previsto un corteo dalla stazione al memoriale di Largo Cavenaghi. «Con la collaborazione del comitato pendolari e dei sindaci della linea ferroviaria, in particolare Claudio Bolandrini di Caravaggio e Damiano Cattaneo di Capralba – spiega il sindaco di Crema Stefania Bonaldi –, faremo una commemorazione per mostrare ai familiari di Ida, Giuseppina e Pierangela il nostro immutato affetto e il nostro più sentito cordoglio, nonché la nostra vicinanza a loro ma anche a tutti coloro che viaggiavano su quel convoglio».

Cinque operazioni chirurgiche, un mese di ospedale, altri dieci di convalescenza; una vita che è andata avanti, senza più tornare la stessa di prima. Giuseppe Redegalli, 62enne castelleonese, è uno dei superstiti dell’inferno di Pioltello. Lo scorso anno, dopo una lunga riabilitazione, era tornato al lavoro, riprendendosi il posto di impiegato nella sede dell’istituto bancario che quella maledetta mattina non era riuscito a raggiungere. Lo scorso dicembre, però, si è dovuto fermare di nuovo. E rimettersi una volta ancora sotto i ferri: «La caviglia faceva troppo male. Con quest’ultimo intervento dovremmo riuscire a eliminare, almeno, il dolore. Però il funzionamento delle articolazioni non tornerà quello di prima. Di questo ne sono consapevole e, col tempo, ho imparato ad accettarlo». Per recarsi a Milano, Redegalli non utilizza più la ferrovia. «Vado in pullman. Ma non è stato l’incidente a farmi cambiare le abitudini. Ammetto che la prima volta dopo Pioltello in cui sono salito su un treno, un po’ di fibrillazione l’ho avvertita. Ma sono stati i ritardi, i continui incessanti disagi sulla linea ferroviaria, a convincermi a scegliere un’altra forma di trasporto». INTERVISTA INTEGRALE SU LA PROVINCIA DEL 23 GENNAIO 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO