Carabinieri aggrediti da un operaio ubriaco

ORZINUOVI (23 gennaio 2020) - Fermato ubriaco davanti al bar della periferia orceana, si rifiuta di fare l’alcol test, si agita e inveisce contro i militari, quindi viene accompagnato in caserma. Qui però la situazione presto degenera e l’uomo, un 40enne di Orzinuovi senza precedenti penali, si scaglia dapprima contro il mobilio della compagnia, distruggendo vetri, un condizionatore e una telecamera e poi, armato di un frammento tagliente si avventa contro due carabinieri che devono armarsi di scudo per contenerlo. Alla fine viene immobilizzato e arrestato. L’operaio sarà processato a Brescia il 5 febbraio per guida in stato d’ebbrezza, resistenza e aggressione a pubblico ufficiale e danneggiamenti. I danni causati ammonterebbero, stima l’Arma di Verolanuova, a circa 5 mila euro.

