Con l'auto contro recinzione e pianta, grave 66enne di Crema

CASTELLEONE (22 gennaio 2020) - Perde il controllo dell'auto, il veicolo sbatte contro la recinzione di una villa e poi rimbalza contro un tiglio. È in gravi condizioni l'automobilista uscito di strada alle 14.10 su viale Santuario a Castelleone. Si tratta di un 66enne residente a Crema, forse colpito da malore. E' stato trasportato in ospedale a Crema in codice giallo.

