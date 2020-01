I piccoli dipingono il paese: il centro risplende

SONCINO (22 gennaio 2020) - Da domani i turisti, ma anche tutti i soncinesi, passeggeranno in una città leggermente diversa, abbellita dai colori dei bambini. Strade, palazzi e case del centro storico si sono trasformate in piccole gallerie a cielo aperto che ospitano 38 opere in terracotta realizzate da bambini, adolescenti e genitori del paese. L’idea, nata da Studio27Lab in collaborazione col Comune, è quella di rendere più vivo il borgo dando anche la possibilità ai piccoli di imparare a dipingere e lavorare divertendosi. Le piastrelle sono andate a ruba e moltissimi altri residenti della periferia e delle frazioni sperano in un secondo appuntamento.

