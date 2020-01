«Crema Smart City, primo ok»

CREMA (22 gennaio 2020) - La prima approvazione per Crema Smart City arriva da Roma. L’Università come baricentro per una città rinnovata e rilanciata nel segno delle nuovo tecnologie, della connessione e, non ultimo e non meno importante, nella direzione della sostenibilità. Il progetto avanzato dagli esponenti cremaschi del Movimento 5 Stelle — il consigliere regionale Marco Degli Angeli, e il consigliere comunale Manuel Draghetti — e pensato per coinvolgere l’intero territorio, è approdato nella giornata di lunedì sul tavolo del ministro dell’Innovazione Paola Pisano. «Durante l’incontro al ministero dell’Innovazione — chiarisce il consigliere regionale stellato — ho avuto modo di entrare nel dettaglio dell’Agenda Innovazione 2025 e e quindi cogliere le innumerevoli opportunità che essa offre. Il ministro Pisano e il suo staff hanno confermato che l’idea progettuale di Crema Città dell’Innovazione etica e sostenibile sposa le linee guida ministeriali, che vanno appunto nella direzione di voler creare in Italia ambienti ad alto potenziale tecnologico e innovativo attraverso la creazione, lo sviluppo e la crescita, mediante partnership pubblico-privato, di hub tecnologici cross—industries nel rispetto delle eccellenze dei territori nei quali i centri si insediano».

