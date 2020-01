Due treni ko e raffica di ritardi

CREMONA/CREMA (20 gennaio 2020) - La mattinata peggiore dall’inizio dell’anno: due convogli cancellati e altri in ritardo, oggi sulla linea ferroviaria Cremona-Crema-Treviglio. Il traffico dei regionali in servizio tra le 8 e le 10 è andato in tilt a causa di un guasto a un passaggio a livello, avvenuto tra le stazioni di Cremona e Olmeneta. Il risultato è stata la quasi paralisi della circolazione. Come comunicato dal servizio informazioni di Trenord, i regionali hanno accumulato sino a 30 minuti di ritardo: con le sbarre alzate bisogna attendere un presidio delle forze dell’ordine, prima di poter transitare: inoltre, il macchinista deve procedere a passo d’uomo. Peggio ancora è andata ai passeggeri in attesa di salire a bordo del treno 10464, previsto in partenza alle 7,41 da Cremona per Treviglio, dove sarebbe dovuto giungere pochi minuti prima delle 9. Dopo una lunga attesa, con la prospettiva di un ritardo che aveva già superato la mezz’ora, Trenord ha deciso di sopprimere la corsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO